Cono verlaagt, A-ware houdt melkprijs stabiel

Cono Kaasmakers verlaagt de voorschotprijs voor januari met 81 cent per 100 kilo naar € 35,24 per 100 kilo.

Dit is de kale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo melk per jaar, exclusief btw en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL.

De maximale melkprijs bedraagt € 39,74. Dit is dichter bij het gemiddelde bedrag dat Cono-leden voor hun melkprijs ontvangen, want nagenoeg alle leden ontvangen toeslagen voor weidegang, Caring Dairy en VLOG (gentechvrij). In totaal is dat goed voor maximaal € 4,50 per 100 kilo extra.

Melkprijs over februari blijft gelijk bij A-ware

Particuliere verwerker Royal A-ware houdt de melkprijs over februari gelijk, voor zowel gangbare als biologische melk. De kale (gangbare) melkprijs bij A-ware blijft staan op € 33,46 per 100 kilo, terwijl de maximale melkprijs uitkomt op € 38,21 per 100 kilo.

De biologische melkprijs blijft stabiel op € 48,96 per 100 kilo. De gewogen werkelijke melkprijs blijft staan op € 36,12 per 100 kilo, aldus A-ware.