CBb: ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein

Het College van Beroep van het bedrijfsleven (CBb) is uitermate kritisch over het ontbreken van een knelgevallenregeling van de overheid voor het fosfaatrechtenstelsel. Richtlijnen van de eisen waar boeren aan moeten voldoen om voor de regeling in aanmerking te komen, ontbreken.

Volgens het CBb is het daarom niet vreemd van de tot nu toe gedane 600 uitspraken er maar zes in het voordeel van de veehouder zijn als het gaat om de individuele en buitensporige last (IDL).

Geen speelruimte

Het College heeft bijna geen speelruimte om tot een voor veehouders positieve uitspraak te komen, dat blijkt uit een recente overzichtsuitspraak.

In de overzichtsuitspraak over de werking van het fosfaatrechtenstelsel uit het CBb onverholen kritiek op LNV, de wetgever. Het CBb constateert dat de wetgever bewust heeft afgezien van een knelgevallenregeling.

Melkveehouders die vinden dat ze een IDL hebben, moeten volgens LNV een beroep doen op artikel 1 EP. In dit artikel is het recht op ongestoord genot van eigendom vastgelegd.

Lat ligt erg hoog

LNV heeft echter geen beleid opgesteld waaruit blijkt wanneer er sprake is van IDL, alleen welke stukken in aanmerking komen als bewijsstuk, namelijk bankrapport, een accountantsverklaring en financiële jaarstukken. Bovendien, zo stelt het CBb vast, gaat LNV als wetgever er zelf in bijna geen enkel geval van uit dat er sprake is van IDL.

Voor een geslaagd beroep ligt de lat erg hoog, aldus het CBb.