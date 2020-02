‘Bodem is motor voor grasopbrengst’

Om een optimaal resultaat van het grasland te halen, moet de bodem in orde zijn. Als de bodem fysisch en chemisch niet op orde is, kun je optimalisatie wel vergeten.

Dat stelde Wim Jaspers, ruwvoerdeskundige bij Van Iperen Westmaas, tijdens een studieavond georganiseerd door P. Bos Veevoeders, Ederveen.

Goede zuurgraad

Jaspers legt uit dat de bodem de basis is in de ruwvoerproductie. Dat begint al met een goede zuurgraad van de grond. Van de ruim honderd aanwezige veehouders is er maar een enkeling die standaard onderhoudsbekalking uitvoert. “Toch ligt daar al, tegen lage kosten, een groot deel van de winst voor het oprapen.” Een goede pH zorgt voor een actief bodemleven, beter vasthoudend vermogen en beschikbaarheid van mineralen en een betere doordringbaarheid. “Allemaal voorwaarden voor een goede gewasgroei.”

Afgewogen, brede bemesting

Aan de hand van verschillende proeven toonde Jaspers ook dat een afgewogen, maar vooral brede bemesting bijdraagt in gewasopbrengsten. De plant heeft niet alleen stikstof en fosfaat nodig. Denk ook aan elementen als zwavel, selenium, natrium en cobalt. “Als je in de breedte bemest, naast een vaste hoeveelheid stikstof, zie je in proeven dat de gewasopbrengst bij een brede mineralenvoorziening toch hoger is.”

Overaanbod nitraat niet beste keuze

Daarnaast gaf Jaspers inzicht in de stikstofkringloop. Daarbij is overaanbod van nitraat niet de beste keuze. “De plant gaat daardoor extra stikstof opnemen. Beter is om de voorraad aan te vullen via ammoniumstikstof. Het evenwicht tussen nitraat en ammonium in de bodem maakt dat ammonium pas wordt omgezet in nitraat als dat door het gewas wordt gevraagd.”