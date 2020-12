WUR: grote opbrengstverschillen voederbietenrassen

Opbrengsten lopen uiteen van 24 tot 30 ton droge stof per ha op kleigrond en 20 tot 26 ton op zandgrond.

Er zijn grote opbrengstverschillen tussen voederbietenrassen, zo blijkt uit onderzoek. De opbrengsten lopen uiteen van 24 tot 30 ton droge stof per ha op kleigrond en 20 tot 26 ton op zandgrond. Daarnaast zijn er voor de praktijk zeer belangrijke verschillen tussen de rassen in het al dan niet tolerant zijn voor rhizoctonia en rhizomanie. Dat blijkt uit rassenonderzoek van de afgelopen vier jaar, uitgevoerd door Wageningen University & Research Open Teelten (WUR-Open Teelten).

Moderne en traditionele voederbietenrassen onderzocht

De rassen zijn ingezonden door verschillende kweekbedrijven. Het rassenbulletin is de enige publicatie in Nederland dat rassen van verschillende kweekprogramma’s met elkaar vergelijkt. Zowel de moderne voederbietenrassen, met hoge drogestofgehalten, als de meer traditionele rassen met een relatief laag drogestofgehalte zijn onderzocht.

Areaal voederbieten snel gegroeid

Volgens WUR Open Teelten is het areaal voederbieten is de laatste jaren snel gegroeid: van 420 ha in 2015 naar 2.400 ha in 2020. Deze oppervlakte lag in 2020 verspreid over 918 bedrijven. Het kiezen van het juiste ras is een belangrijk onderdeel van de teelt.