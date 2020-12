Vreugdenhil houdt novemberprijs stabiel

Vreugdenhil Dairy Foods houdt de melkprijs voor november gelijk op een basisniveau van € 35,96 per 100 kilo.

Het is de derde maand op rij dat deze melkprijs stabiel blijft. Maximaal kunnen Vreugdenhil-leveranciers € 38,06 per 100 kilo ontvangen.

Wintertoeslag van € 3,90 per 100 kilo

Gemiddeld tot en met november betaalt Vreugdenhil een basisprijs van € 34,50 per 100 kilo. In januari en weer vanaf september is de gemiddelde prijs flink opgetrokken dankzij een wintertoeslag van € 3,90 per 100 kilo. De onderneming betaalt met die € 34,50 een prijs die hoger ligt dan het gemiddelde vorig jaar, ook wanneer het effect van de veranderde vet- en eiwitgehaltes daarin wordt verdisconteerd.

Biologische melkprijs verlaagd

De biologische melkprijs voor november wordt met € 1,49 verlaagd naar € 49,87 per 100 kilo. Gemiddeld over het jaar blijft de biologische prijs echter nog steeds de hoogste in Nederland met een niveau van € 52,19 per 100 kilo.