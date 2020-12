Royal A-ware verhoogt melkprijs met decemberbonus

Royal A-ware houdt zowel de gangbare als de biologische melkprijs over december gelijk aan die van de vorige maand, maar betaalt wel een éénmalige bonus van € 1,50 per 100 kilo extra.

Daarmee komt de basisprijs over december uit op € 34,74 en de maximale prijs op € 40,49 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent heffing voor ZuivelNL, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo.

Biologische leveranciers ontvangen over december een melkprijs van € 51,61 per 100 kilo. A-ware betaalde de leveranciers vorig jaar in december ook een bonus, maar toen bedroeg die € 1,00 per 100 kilo.

Gemiddelde prijs dit jaar 35 cent lager

Gemiddeld over het hele jaar betaalt A-ware een basisprijs van € 32,79 per 100 kilo (inclusief bonus). Vorig jaar betaalde Royal A-ware een gemiddelde basisprijs uit van € 32,57 per 100 kilo. Dit was echter de prijs bij andere gehaltes. Zouden de oude gehaltes dit jaar ook worden toegepast, dan komt de gemiddelde prijs dit jaar 35 cent lager uit op € 32,44 per 100 kilo. Dit is het beeld bij praktisch alle zuivelbedrijven in Nederland.