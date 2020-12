RFC stopt poederproductie Dronrijp en Gerkesklooster

FrieslandCampina wil de poederproductie in Dronrijp en Gerkesklooster beëindigen.

Dit betekent dat de vestiging in Dronrijp per 1 april 2022 sluit. De wei- en melkpoedertoren in Gerkesklooster sluit per 15 januari 2021. Dit heeft de onderneming bekendgemaakt. De voorgenomen maatregelen van FrieslandCampina hebben geen gevolgen voor de melkaanvoer. Het oogmerk is dat de leden uiteindelijk profiteren van de door te voeren besparingen. Gerkesklooster blijft wel gewoon kaas produceren. Door het stoppen van de poederproductie op beide plekken komen 57 arbeidsplaatsen te vervallen.

Optimalisatie van bedrijfsprocessen

Beide besluiten passen in de versnelling van de optimalisatie van bedrijfsprocessen, zoals die op 10 november is aangekondigd. De poedertoren in Gerkesklooster deed dienst als noodvoorziening voor de verwerking van melk in het geval van een storing elders in het netwerk.

De poederproducten die in Dronrijp worden geproduceerd voor toepassing in kindervoeding, medische voeding en sportvoeding zullen in andere productielocaties van FrieslandCampina worden geproduceerd. De vestiging in Dronrijp maakt deel uit van het productienetwerk van FrieslandCampina Ingredients en die in Gerkesklooster van FrieslandCampina Dairy Essentials.