Onzekerheden drijven melkprijs Arla omlaag

Arla Foods verlaagt de voorschot-melkprijs voor januari met € 1,19 naar een basisprijs van € 31,96 per 100 kilo.

Dit is de prijs bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, ex btw en na aftrek van 5 cent contributie voor ZuivelNL. De maximale melkprijs, inclusief alle toeslagen, bedraagt € 34,31 per 100 kilo. Arla is vooralsnog de eerste verwerker in Noodwest-Europa die een melkprijs voor januari heeft vastgesteld. De prijs voor bioogisce melk wordt met 88 cent verlaagd naar € 44,11 per 100 kilo.

Zuivelprijzen onder druk

Arla verklaart de verlaging vanuit het feit dat de zuivelprijzen in Europa recentelijk gevoelig onder druk zijn komen te staan door gedaalde kaasprijzen, zowel van mozzarella als van ‘vette gele kaas’ (cheddar) en door nieuwe onzekerheid als gevolg van de coronapandemie. Deze onzekerheid heeft volgens Arla ook gevolgen voor de biologische zuivelmarkt.

Brexit

Naast dit alles speelt voor Arla ook extra onzekerheid vanwege het brexit-proces. Arla heeft grote belangen in zowel de EU als in Groot-Brittannië.