Minder melk nawee van hittestress

Koeien die nu in de lactatiegroep 60 tot 200 zitten, dagen geven minder melk.

Dat meldt veevoerfabrikant De Samenwerking in Haastrecht. De lagere melkproductie is een nawee van de hittestress die deze koeien ervaren hebben. De hittestress vond plaats in juli en met name ook in augustus. In de periode 5 tot en met 17 augustus waren 13 dagen met meer dan 25 graden, waarvan 9 dagen boven de 30 graden. De koeien stonden toen droog of waren vers aan de melk. In die periode zijn de koeien nog meer gevoelig voor hittestress dan normaal.

Ook vruchtbaarheid blijft achter

De bsk van deze koeien blijft nu achter in vergelijking met de groep 0-60 dagen en de oudmelkte koeien met meer dan 200 dagen. Wat De Samenwerking nu ook opvalt, is dat ook de vruchtbaarheid van de koeien achterblijft. De koeien worden slechter tochtig, vaak door cysteuze koeien, en ook de drachtpercentages lopen terug. Daar speelt de grotere negatieve energiebalans een rol.