Melkaanvoer stijgt licht in november

De Nederlandse melkaanvoer bedroeg in november gemiddeld 36.716 ton per dag. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

In totaal werd er 1,101 miljoen ton melk opgehaald bij de Nederlandse melkveehouders. Dat is 0,4% meer dan dezelfde maand vorig jaar. De gemiddelde dagproductie ten opzichte van oktober dit jaar ligt ook bijna 0,4% hoger, toen werd er 36.584 ton geproduceerd. Tot en met november is de Nederlandse melkaanvoer met 12,792 miljoen ton 1% hoger dan in 2019.

Vetproductie lager

De vetproductie duikt in november onder de 50.000 ton en bedraagt 49.876 ton. In oktober bedroeg de vetproductie nog 51.010 ton. Het gemiddelde vetpercentage komt uit op 4,53%. In oktober steeg het vetgehalte al naar 4,50%, dat was 0,17% meer dan in september. Vorig jaar november lag deze nog op 4,57%. Gemiddeld over de afgelopen elf maanden bedraagt het vetpercentage in de melk 4,40%, gelijk aan het gemiddelde in 2019.