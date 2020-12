FrieslandCampina verlaagt melkprijs met kleine euro

FrieslandCampina volgt het voorbeeld van Arla en begint 2021 ook met een lagere melkprijs.

FrieslandCampina gaat met -94 cent echter minder omlaag dan Arla (-€ 1,19).

De garantieprijs FrieslandCampina voor januari 2021 gaat naar € 34,25 per 100 kilo melk. Voor een melkveehouder met een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo betekent dit een kale melkprijs van € 33,71 per 100 kilo. Dit is € 1,75 meer dan Arla betaalt. Deze basisprijs kan nog bijgeplust worden met € 1,50 weidepremie en € 1,00 VLOG-premie of € 2,00 PlanetProof-toeslag. Maximaal is dus € 37,21 te beuren. Dit is haalbaar voor zo’n 700 leveranciers.

Biologische melkprijs FrieslandCampina

De biologische melkprijs stijgt met € 1,58 naar € 46,99 per 100 kilo. Deze stijging is niet het gevolg van een sterk aantrekkende markt, maar meer het gevolg van een vrij lage melkprijs in december. FrieslandCampina verwacht niet dat andere verwerkers van biologische melk hun prijzen erg zullen aanpassen. Arla verlaagde de biologische melkprijs voor januari naar € 44,11 per 100 kilo.