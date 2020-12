Divisie Dairy Essentials bij RFC verdwijnt

Na de president Hans Meeuwis van de business group Dairy Essentials, ruimt ook het bedrijfsonderdeel zelf het veld.

Het is onderdeel van een verdere herstructurering van de activiteiten bij FrieslandCampina. Voor de diervoedingsactiviteiten (Nutrifeed) wordt een ‘strategische partner’ gezocht. Dit heeft de zuivelonderneming bekendgemaakt na afloop van de ledenraadsvergadering van dinsdag.

Twee nieuwe bedrijfsonderdelen

In plaats van Dairy Essentials komen er twee nieuwe bedrijfsonderdelen: FrieslandCampina Professional en FrieslandCampina Trading. Doel van dit alles is om de bedrijfsstructuur te optimaliseren, focus te vergroten en (overhead)kosten structureel te verlagen, aldus het management.

FrieslandCampina Professional zal verantwoordelijk zijn voor alle hoogwaardige Business-to-Business (Out-of-Home en Foodservice) activiteiten. Hierdoor zullen de Food & Beverage-activiteiten van de Business Group Ingredients overgaan naar FrieslandCampina Professional.

Winstgevend verhandelen van bulkzuivelproducten

Dairy Essentials zal in 2021 worden omgevormd tot een gespecialiseerde handelspoot, FrieslandCampina Trading. Dit onderdeel moet worden toegespitst op het winstgevend verhandelen van bulkzuivelproducten zoals boter, kaas en melkpoeder. Zijerveld Kaas in Bodegraven wordt samengevoegd met de andere kaasactiviteiten in de Business Group Consumer Dairy. De hoogwaardige, Business-to-Business-activiteiten van Dairy Essentials gaan naar FrieslandCampina Professional.

Al deze aanpassingen in de structuur resulteren in het wegvallen van 55 arbeidsplaatsen.