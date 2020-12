DMK/DOC houdt melkprijsverlaging beperkt

DMK en DOC Kaas verlagen de (voorschot)melkprijs voor januari met 9 cent per 100 kilo.

Dit geeft bij DOC Kaas een melkprijs van minimaal € 32,06, bij een maximum van € 35,31 per 100 kilo exclusief btw. De melkprijs van DMK/DOC Kaas bevat de tot nog toe geringste verlaging van de melkprijs voor het nieuwe jaar 2021. Eerder maakten Arla en FrieslandCampina verlagingen bekend van achtereenvolgens € 1,19 en € 0,94.

Arla en FrieslandCampina

De kale melkprijs van Arla bedraagt € 31,96 per 100 kilo. Aan toeslagen is daar nog tot € 2,35 bij te verdienen. Bij FrieslandCampina bedraagt de kale melkprijs € 33,71. Daar is nog tot € 3,50 bij te verdienen. Met alleen weidegang erbij komt de melkprijs bij FrieslandCampina op maximaal € 35,21 per 100 kilo. Voor alle prijzen geldt een jaarleverantie van 1,1 milljoen kilo. De prijs geld ook na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL.