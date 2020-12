Cono plust kleine 60 cent voor november

Cono Kaasmakers verhoogt de voorschotprijs voor november met 58 cent naar een basisprijs van € 35,03 per 100 kilo. Maximaal wordt € 39,53 per 100 kilo betaald. Dit is inclusief alle te behalen toeslagen.

Gemiddeld, tot en met november, betaalt Cono een basisprijs van € 34,23. Dat is minder dan vorig jaar, maar het gemiddelde van Cono loopt op. Met Vreugdenhil Dairy Foods en DeltaMilk is Cono een van de weinige bedrijven die gemiddeld tot en met november een basisprijs van meer dan € 34,00 per 100 kilo uitbetalen. Het gros van de bedrijven betaalt een basisprijs tussen de € 32,00 en € 34,00 per 100 kilo. Milcobel zit daar echter nog onder. De genoemde melkprijzen gelden alle bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, zijn exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL.