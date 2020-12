Boerenkaas 10 cent per kilo duurder

De notering voor boerenkaas is voor alle soorten met tien cent gestegen.

Boerenkaas van 12 kilo noteert in december € 4,90. Dat komt uit het maandelijkse overleg van de noteringscommissie voor boerenkaas.

De vraag naar boerenkaas is groot. Kaasbereiders zien hun voorraden eerder kleiner worden dan dat ze groeien. Dat geldt ook voor belegen kaas, meldt de Bond van Boerderij-zuivelbereiders (BBZ). December is traditioneel een goede maand voor kaas, zodat een prijsverhoging zeker past bij het huidige marktbeeld.

Vooruitzichten niet slecht

Voor het komende jaar zijn de vooruitzichten, volgens de BBZ, niet slecht. Dat staat haaks op de volledig wegvallende afzet van kaas bestemd voor de horeca. Volgens BBZ is deze kaas geschikt om in kerstpakketten te verwerken, al is het maar een tijdelijke oplossing.