BVD-vrije status boekt langzame progressie

Het percentage melkveebedrijven dat de BVD-vrije status heeft, of BVD-onverdacht is, stijgt naar 82% in het derde kwartaal 2020. Dat blijkt uit cijfers van Diergezondheidsmonitoring Rundvee van GD.

In de voorgaande kwartalen in 2020 was het percentage 81% terwijl het laatste kwartaal van 2019 nog 79% de eerder genoemde statussen had. Er is dus sprake van een langzame, maar zekere toename.

IBR

Voor IBR geldt dat het percentage bedrijven met de IBR vrije status of IBR onverdacht is, gelijk blijft op 76%. Voor deze luchtweginfectie gaat de toename minder snel, want in het laatste kwartaal van 2019 was het percentage slechts 1% lager.