Rol voor mycoplasma op driekwart melkveebedrijven

Uit de specifieke monitoring 2019-2020 blijkt dat bij 47% van de melkveebedrijven in Nederland een indicatie van een recente Mycoplasma bovis (M. bovis) infectie is vastgesteld.

In het onderzoek is gekeken in welke mate M. bovis op melkveebedrijven voorkomt. Vóór dit onderzoek was de hoeveelheid besmette bedrijven onbekend.

Antistoffen

Een recente infectie wordt vastgesteld door antistoffen in bloed te bepalen van jongvee en oudere koeien. Waarschijnlijk is het werkelijke aandeel van bedrijven met meer of minder recente M. bovis besmettingen een stuk hoger. De schatting ligt op driekwart van de onderzochte bedrijven.

Grotere bedrijven en bedrijven met een open bedrijfsvoering bleken vaker seropositief dan kleinere bedrijven en bedrijven met een gesloten bedrijfsvoering. Oudere koeien waren vaker seropositief dan kalveren.

Problematiek neemt toe

M. bovis is een ziekteverwekkende bacterie bij runderen. Internationaal gezien staat M. bovis sterk in de belangstelling, aangezien de diergezondheidsproblematiek als gevolg van infecties met M. bovis in veel landen lijkt toe te nemen.