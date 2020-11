Prestatietoeslag RFC over 2020 op de tocht

FrieslandCampina verwacht dit jaar nauwelijks een prestatietoeslag te kunnen betalen bovenop de interimuitkering van 22 cent per 100 kilo die in augustus is uitbetaald.

Het bedrijf gaat om de kosten structureel te verlagen 1.000 van de 10.750 banen in Nederland, Duitsland en België schrappen. Dat gaat € 150 tot € 175 miljoen kosten, wat grotendeels dit jaar op het resultaat drukt. Garantieprijs Doel van de reorganisatie is om de relatief hoge garantieprijs te kunnen blijven betalen, aldus CEO Hein Schumacher. Aan een vooruitblik waagt het management zich niet. Het mag ook niet, in verband met de recent uitgegeven en beursgenoteerde hybride obligatielening. Toch gaf CFO Jaska De Bakker toe dat het best lastig zal worden om over 2020 nog een prestatietoeslag te kunnen betalen.