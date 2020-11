CBb fluit RVO opnieuw terug bij fosfaatreductie

In de rechtszaken over het fosfaatreductieplan moet RVO ook deze week terugkomen op twee ingenomen standpunten.

Vorige week eiste het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat RVO rekening hield met een afwijkende afkalfperiode. Deze week is twee keer ten onrechte een heffing opgelegd aan melkveehouders. RVO had de hardheidsclausule moeten toepassen.

Grond in België

In het eerste geval gaat het om een melkveehouder die omdat hij bijna 6,5 hectare grond in België heeft liggen net niet grondgebonden is. Hij kreeg een heffing opgelegd omdat hij met 50 kilo zijn fosfaatruimte overschreed. Het CBb oordeelt dat door deze bijzondere omstandigheid de boer deze geringe overschrijding niet aangerekend mag worden.

Stoppersregeling

In het tweede geval gaat het om een deelnemer aan de stoppersregeling. Hij had zich al voor het fosfaatreductieplan in werking trad aangemeld en op 1 juli 2017 het bedrijf beëindigd. Ook hier is een heffing ongepast, aldus het CBb.