Bel Leerdammer verhoogt melkprijs naar € 33,89

Zuivelonderneming Bel Leerdammer verhoogt de melkprijs voor oktober met 76 cent naar € 33,89 per 100 kilo. Deze prijs is exclusief btw en na aftrek van de bijdrage voor ZuivelNL.

Inclusief alle toeslagen kan in oktober maximaal € 37,14 per 100 kilo melk worden ontvangen. Het gaat hier om de weide- en Vlog-toeslag van respectievelijk € 2 en € 1 per 100 kilo en een markttoeslag van € 0,25 per 100 kilo melk. Laatstgenoemde toeslag geldt voor melk afkomstig van melkveehouders die zowel weiden als hun koeien volgens de voorwaarden van Vlog voeren.

De melkprijs is exclusief duurzaamheidspremie. Deze premie, van maximaal € 0,60 per 100 kilo melk dit jaar, wordt met het melkgeld in maart uitgekeerd.