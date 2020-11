BFCB-lid in ledenraad RFC

Melkveehouder en lid van de Bezorgde FrieslandCampina-boeren (BFCB) Luc Hemmelder is met 63% van de stemmen verkozen tot ledenraadslid vanuit het district Twente.

Dat heeft het districtsbestuur gemeld. Hemmelder had zich verkiesbaar gesteld als tegenkandidaat voor een zittend bestuurslid. Ook in het district Utrecht had zich een tegenkandidaat verkiesbaar gesteld. Daarvan was vrijdag nog niet bij de redactie bekend of hij ook is gekozen. De BFCB staat kritisch tegenover het huidige functioneren van coöperatie FrieslandCampina en vindt dat de onderneming te weinig op de kleintjes let en zich verliest in megalomane projecten ver van huis.

Vertrouwen bestuur

De statuten laten het toe dat iemand zich kandidaat stelt voor een bestuurszetel van een herverkiesbare zetel. Het hoofdbestuur van FrieslandCampina moedigt dit echter niet aan. De officiële lijn is dat alleen kandidaten verkiesbaar worden gesteld die het vertrouwen en de instemming hebben van het bestuur. Het hoofdbestuur ziet dit als een selectie op ‘kwaliteit’.