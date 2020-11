ACM weigert zuivel geruststelling over KoeMonitor

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft geweigerd om ZuivelNL en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) gerust te stellen met een informele zienswijze over KoeMonitor, zo meldt ACM desgevraagd.

Beide organisaties hebben gevraagd om zo’n zienswijze, met als doel om helder te krijgen of ze met het verplichtende systeem eventuele mededingingsregels zouden overtreden.

De NZO bevestigt dat zo’n verzoek is gedaan. Volgens een woordvoerder was dat eind 2019. Bij ZuivelNL zegt directeur Roald van Noort niet van een verzoek te weten, maar hij acht het goed mogelijk dat dit vóór zijn aantreden is gedaan.

Overleg met klagers

Voor de ACM is de kous overigens nog niet af. Er zijn in de voorbije maanden gesprekken gevoerd met diverse klagers en er is ook onderzoek gedaan naar eventuele mededingingsverstoringen. Er wordt gemonitord, maar tot ingrijpen is het nog niet gekomen. De organisatie heeft in eerste instantie geadviseerd om nog eens goed met alle betrokken partijen te gaan overleggen.