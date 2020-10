Zicht op ureumgehalte kan kilo’s soja sparen

Agrifirm adviseert veehouders het melkureumgehalte van koeien die weidegang krijgen nu extra scherp in de gaten de houden.

Uit cijfers van de Grasmonitor blijkt namelijk een grote variatie in de eiwitgehalten van het weidegras. Deze waarden lopen uiteen van 192 gram tot 285 gram ruw eiwit per kilo droge stof. Bij een opname van 4 kilo droge stof betekent dat, tussen de hoogste en laagste waarden, een verschil van 372 gram ruw eiwit, wat overeen komt met de eiwitaanvoer van 1 kilo sojaschroot. Zonder bijsturen van de bijvoeding kunnen de melkureumgehalten daardoor flink oplopen. Een te hoog ureumgehalte wijst op onvolledige en niet efficiënte benutting van het eiwit. In het algemeen wordt geadviseerd te streven naar een melkureumgehalte van 20 (mg/dl melk).

Grasgroei op gang gekomen

De grasgroei is na de regen van de afgelopen periode ook weer goed op gang gekomen. De groei ligt nu op een vergelijkbaar niveau met vorig jaar. Afgelopen week kwam de grasgroei gemiddeld uit op 44 kilo droge stof per hectare per dag.