Veehouders richten leveranciersvereniging Vreugdenhil op

Een groep leveranciers van Vreugdenhil Dairy Foods heeft begin september de leveranciersvereniging Holland Dairy Producers opgericht. De groep treedt nu naar buiten en zoekt extra leden.

Een van de voornaamste redenen is ‘de gezamenlijke zorg over de kostprijsontwikkeling ten opzichte van de opbrengstprijs’, zo melden ze. Daar willen ze onder meer met afnemer Vreugdenhil Dairy Foods over overleggen. ‘Niet langer op individuele basis, maar gezamenlijk, zo stellen ze. Ook zeggen ze ‘transparantie van de uit te betalen melkprijs en het vermarkten en belonen van bovenwettelijke eisen’ na te streven.

CEO Albert de Groot kent de groep en zegt uit te zien naar ‘goede, constructieve gesprekken, zoals die er ook zijn met de klankbordgroepen’. Leveranciersverenigingen zijn bij Vreugdenhil niet onbekend. Er is bijvoorbeeld altijd goed samengewerkt met de (inmiddels opgeheven) Melkleveranciersvereniging Eemland.