Sieta van Keimpema voorzitter European Milk Board

Sieta van Keimpema is gekozen tot voorzitter van de European Milk Board (EMB). Dit bevestigt een woordvoerder van de organisatie. Ze volgt de Belgische Erwin Schöpges op, die zich niet meer herkiesbaar heeft gesteld.

Een nadere toelichting van de EMB is nog niet beschikbaar. De organisatie houdt een meerdaags congres, dat deels elektronisch plaatsvindt. Na afloop wordt een officieel bericht uitgedaan.

Farmers Defence Force

Van Keimpema is tevens voorzitter van de Dutch Dairymen Board en was vele jaren vice-voorzitter van de EMB, ook onder Schöpges voorganger Romuald Schaber. Van Keimpema was het laatste jaar tevens erg actief in de Farmers Defense Force (FDF), waar ze één van de woordvoerders was.

Van Keimpema en haar echtgenoot zijn momenteel niet actief als melkveehouders – een eis van de EMB – maar willen wel weer gaan melken, zo valt vanuit de DDB te horen.