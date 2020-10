RFC wil obligaties omwisselen

Het bestuur van coöperatie FrieslandCampina stelt voor om de € 1,64 miljard aan ledenobligaties om te wisselen voor certificaten.

Die moeten beschikbaar komen voor de actieve leden, naar rato van hun melkleverantie. Per kilo melk zouden leden 10 cent moeten inleggen voor deze certificaten. Dit hoorden leden woensdagavond bij een digitale presentatie van de plannen. Nader uitgewerkte versies van de voorstellen zijn nog niet bekendgemaakt.

Beknopte weergaves van de plannen

Er waren slechts beknopte weergaves van de plannen te horen. Sessies waren georganiseerd per drie disctricten samen. Leden klaagden over de toegankelijkheid. De coöperatie heeft er nog geen publieke mededelingen over gedaan.