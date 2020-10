Nu ook check op mycoplasma in tankmelk

Royal GD kan via nieuw tankmelkonderzoek de antistoffen Mycoplasma bovis in tankmelk detecteren.

GD stelt uit eigen onderzoek dat er verband is tussen de aanwezigheid van Mycoplasma bovis-antistoffen in de tankmelk en de aanwezigheid van seropositieve dieren. Bij een positieve tankmelkuitslag tegen Mycoplasma bovis is dat naar verwachting meer dan 15%. Dan is actie nodig in de vorm van verhoogde alertheid op het vóórkomen van typische verschijnselen van Mycoplasma bovis, screening van het jongvee, individueel onderzoek van verdachte dieren en maatregelen tegen verspreiding van de kiem over het bedrijf. De nieuwe ELISA-test is dan ook zeer geschikt voor een eerste bedrijfsscreening, stelt GD.

Introductiekorting

Ter introductie van het nieuwe tankmelkonderzoek hanteert GD tot en met 31 december 2020 een introductietarief van € 19,50 (exclusief btw en basiskosten). Daarna kost de test € 29,65 euro.