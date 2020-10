NMV stapt uit Groninger Landbouwcollectief

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is uit het Groninger Landbouwcollectief (GLC) gestapt. Dit uit onvrede over de manier waarop de stikstofproblemen worden aangepakt.

Volgens de NMV was binnen het GLC afgesproken eerst de legalisering van vergunningen via PAS te regelen en daarna de registratie van stikstofrechten op orde te maken. Pas daarna zou er verder gesproken worden met de Provincie over salderen.

Provincie Groningen

In het provinciale plan GrAs wordt duidelijk dat de provincie Groningen alvast begint te bekijken hoe extern salderen open kan worden gesteld. Dit voordat de vergunningen volledig op orde zijn gebracht door Den Haag en een goed functionerend registratiesysteem stikstof in werking is. De sector verliest hierdoor volgens de NMV het zicht en de controle op het stikstofgebeuren in de provincie.

Contact houden

De NMV geeft aan wel met statenleden en bestuurders in Groningen contact te willen houden om het tij te keren en de uitstroom van agrarische stikstofruimte naar bouw, industrie en andere niet-agrarische activiteiten een halt toe te roepen.