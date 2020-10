Miljardste liter melk PlanetProof

Minister Carola Schouten heeft in gesprek met melkveehouders en zuivelproducenten haar steun uitgesproken voor On the way to PlanetProof, zo meldt de Stichting Milieukeur.

Aanleiding is de miljardste liter duurzamere melk die sinds december 2018 volgens de eisen van het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof wordt geproduceerd.

Zichtbaar in supermarkt

Schouten sprak via een videoverbinding met onder meer melkveehouder Bert Vollering in Waarder, die deelneemt aan het PlanetProof-programma.

De minister noemde het opvallend hoeveel het keurmerk vraagt van de bedrijfsvoering: “Het is mij goed duidelijk dat boeren iedere dag bezig zijn om hun bedrijfsvoering aan te laten sluiten op de eisen van On the way to PlanetProof. En dat ze daarbij nog ‘scherper’ boeren dan ze al deden. Dat levert winst op voor het welzijn van koe en kalf, de natuur en het klimaat.”

Het is Schouten ook opgevallen dat On the way to PlanetProof in zo’n korte tijd zo zichtbaar is in het supermarktschap. “Het is ontzettend knap dat de bekendheid van het keurmerk zo snel is gegroeid. Het is een gevestigde naam in Nederland en het staat ergens voor, dat is duidelijk.”