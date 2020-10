Milcobel houdt melkprijs opnieuw gelijk

Milcobel betaalt voor de zesde keer op rij een melkprijs van € 30,42 per 100 kilo uit.

Milcobel houdt haar melkprijs over september opnieuw gelijk. Het is al de zesde keer op rij dat de Belgische zuivelcoöperatie een melkprijs van € 30,42 per 100 kilo uitbetaald. De prijs is exclusief btw, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo.

Weidegang

Melkveehouders die weidegang toepassen, verdienen op jaarbasis € 500 per onderneming meer. Vanaf 1 mei volgend jaar wordt dit aangepast naar € 0,25 per 100 kilo. Tegelijk wordt de kwantumtoeslag gehalveerd en komt er een duurzaamheidspremie van maximaal € 0,50 per 100 kilo en vanaf 2022 maximaal € 1 per 100 kilo melk.