Melkveehouders hebben meer in kas

De stand van de lopende rekening van melkveehouders verbeterde in het derde kwartaal met gemiddeld € 2.600 naar negatief € 700.

Dat meldt ABN-Amro. De verbetering is mede gevolg van de coronamaatregelen voor ondernemerssteun. Zo betaalde RVO.nl een voorschot op de toeslagrechten uit, gemiddeld € 9.000. Ook is er minder belasting betaald door gebruik te maken van het bijzondere uitstel van belastingen en is incidenteel gebruikgemaakt van de opschorting van aflossing die de banken aanboden. In het derde kwartaal kwam gemiddeld € 4.300 minder binnen dan een jaar eerder, vooral door de 3,5% lagere melkprijs. Er is ook minder geïnvesteerd en de overige uitgaven daalden.