Ierse kalverexport naar Nederland 41% lager

De Ierse veehandel heeft in de eerste negen maanden van dit jaar 48.701 kalveren naar Nederland kunnen exporteren. Dat is 41,4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt exportdienst Bord Bia.

In de laatste week van augustus werden helemaal geen kalveren naar Nederland verhandeld terwijl dat er in dezelfde week in 2019 nog 61 waren. De uitvoer naar de andere grote afnemer van Ierse kalveren, Spanje, daalde over negen maanden gezien met 9,6%. Spanje is nu met 74.261 Ierse kalveren Nederland ruimschoots gepasseerd als grootste afnemer terwijl ons land in vorige jaren meestal bovenaan stond. Ierland heeft verder in deze periode 18.840 kalveren uitgevoerd naar Italië, dat is een daling met 30% vergeleken met vorig jaar. De export naar Frankrijk daalde met 58% naar 3.072 dieren. België nam echter met 4.110 dieren juist 38% meer van de Ieren af hoewel er de laatste weken geen enkel Iers kalf naar België werd verscheept.