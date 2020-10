DMK/DOC houdt novembermelkprijs gelijk

DMK en DOC Kaas houden de voorschotprijs voor november gelijk.

Vorige maand kregen de leden van DOC Kaas er ruim € 1,07 per 100 kilo bij.

Voor de meeste DOC-leden betekent dit opnieuw een melkprijs van € 34,40 per 100 kilo. Dit is de kale melkprijs (€ 32,15) plus € 2,25 aan toeslagen voor weidegang en duurzaamheid. De maximale melkprijs inclusief Vlog-toeslag bedraagt € 35,40 per 100 kilo.

Prijzen in werkelijkheid iets lager

Gemiddeld tot en met november betaalt DOC Kaas een kale melkprijs van € 32,15 per 100 kilo. Ter vergelijking: FrieslandCampina betaalt over dezelfde periode kaal € 33,85 per 100 kilo. Arla zit op gemiddeld € 32,98 per 100 kilo. De meeste van deze prijzen lijken iets hoger dan vorig jaar, maar omdat per 1 januari 2020 is gekozen voor andere standaardgehalten voor Nederlandse melk, zijn veel melkprijzen in werkelijkheid toch iets lager.