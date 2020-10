Cono houdt melkprijs september weer gelijk

Cono Kaasmakers houdt de melkprijs voor september voor de derde achtereenvolgende keer gelijk op € 33,84 per 100 kilo.

Dit is de basisprijs exclusief btw en toeslagen en na aftrek van een 5 cent bijdrage voor ZuivelNL. De prijs geldt voorts bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk.

Cono-leden kunnen maximaal € 38,34 per 100 kilo ontvangen.

Gemiddeld tot en met september betaalt Cono een basisprijs uit van € 34,11 per 100 kilo. Dat is 23 cent meer dan FrieslandCampina doet. Bij DOC bedraagt de gemiddelde basisprijs € 32,15, bij A-ware € 32,48 en bij Arla € 33,04 per 100 kilo.

Cono hanteert dit jaar geen wintertoeslagen meer. Vorig jaar werden die voor de laatste keer uitbetaald.