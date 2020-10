Bel Leerdammer plust melkprijs

Bel Leerdammer verhoogt de melkprijs voor de maand september met 58 cent naar een basisprijs van € 33,13.

Inclusief alle toeslagen kan maximaal € 36,38 worden ontvangen. Dit is de prijs bij de nieuwe standaardgehaltes voor melk, die de meeste zuivelbedrijven in Nederland sinds begin dit jaar hanteren. Bel hanteert nog de oude standaardgehalten. Hierbij stijgt de basisprijs voor september naar € 32,55 per 100 kilo.

Forse winststijging voor Bel Leerdammer

Waarom de Franse kaasmaker de prijzen opnieuw heeft verhoogd, wordt niet toegelicht. Over de eerste helft van dit jaar rapporteerde Bel Leerdammer een forse winststijging, mede door de coronacrisis. Er werd een winst geboekt van € 121 miljoen op een omzet van € 1,74 miljard.

Leerdammer zit qua uitbetaling net iets onder FrieslandCampina, maar het betaalt gemiddeld wel meer melkgeld dan veel andere zuivelbedrijven in Nederland.