A-ware houdt opgaande prijslijn vast

Royal A-ware verhoogt de gangbare melkprijs voor oktober met 75 cent.

Daarmee komt de prijs uit op minimaal € 33,24 en maximaal € 38,99 per 100 kilo. De laatste prijs in inclusief € 4,00 voor de Albert Heijn-melkstroom.

De huidige verhoging is voor A-ware de derde op rij. Met de basisprijs zit het bedrijf 47 cent per 100 kilo onder de basisprijs van FrieslandCampina en een euro of meer boven Arla en DOC Kaas.

Biologische prijs stabiel

De biologische melkprijs blijft stabiel op € 50,11 per 100 kilo. Gemiddeld tot en met oktober betaalt A-ware € 48,93 per 00 kilo. Voor al deze prijzen geldt dat ze exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL zijn. Ze corresponderen met een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo.

Gemiddelde tot en met oktober betaalt A-ware een kale (gangbare) melkprijs uit van € 32,55 per 100 kilo. Arla, DOC Kaas en FrieslandCampina betalen over het zelfde tijdsbestek een gemiddelde basisprijs uit van achtereenvolgens € 32,96, € 32,15 en € 33,86 per 100 kilo.