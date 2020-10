LTO: ministerie moet lering trekken uit I&R-affaire

LTO Nederland vindt dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit lering moet trekken uit de I&R-affaire.

Maandag kwam naar buiten dat uiteindelijk ruim honderd bedrijven strafrechtelijk beboet zijn, en twintig bedrijven voor de strafrechter worden gedaagd. De bedrijven worden verdacht van fraude met het identificatie- en registratiesysteem. LTO Nederland roept de minister op in de toekomst bij vergelijkbare signalen het overleg met de betrokken sectoren te zoeken. Zoals het in 2018 ging, heeft de melkveehouderij veel kwaad gedaan. De sector is ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld, aldus LTO Nederland.

Foutieve beeldvorming melkveehouderij

“Na ruim tweeënhalf jaar staat minder dan 2% van de verdenkingen van fraude met de kalveradministratie nog maar overeind”, aldus Wil Meulenbroeks, vakgroepvoorzitter Melkveehouderij. “Boeren die niet alleen met passie voor hun koeien zorgen, maar ook de verregaande administratieve verplichtingen naar eer en geweten volgen, zijn de dupe geweest van deze foutieve beeldvorming”, zegt Meulenbroeks. Hij roept de minister op in de toekomst eerst gedegen onderzoek te doen en de feiten op orde te hebben, in plaats van op basis van vermoedens een hele sector onterecht te brandmerken als frauduleus.