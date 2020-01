ZuivelNL moet fors snijden in uitgaven

Ketenorganisatie ZuivelNL moet bijna zeker fors snijden in de uitgaven voor 2020.

Dat bevestigt voorzitter Jorrit Jorritsma. Tot nog toe is de begroting voor 2020 niet rond gekomen.

Een definitief besluit over de begroting moet later deze maand vallen, maar wel duidelijk is volgens hem dat niet alle voorziene projecten kunnen doorgaan op de manier zoals was gehoopt.

Hogere heffing onbespreekbaar

Op zich was voorzien dat de reserves in 2020 uitgeput zouden raken, maar de hoop was dat nieuwe financiering kon worden gevonden. Een hogere heffing bij de melkveehouders, om de beoogde projecten toch doorgang te kunnen laten vinden, voelt echter zeker momenteel als onbespreekbaar.

De terugbetaling van € 11 miljoen aan teveel geïnde fosfaatreductie-heffing, vorige maand bekend gemaakt, maakt de financiële problemen alleen nog maar zichtbaarder.

NMV blijft aan als lid

ZuivelNL heeft echter wel weer ruim voldoende draagvlak om te kunnen functioneren nu de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) voorlopig binnenboord blijft, constateert de voorzitter voorzichtig tevreden. Al is de NMV nu wel een bijzonder lid, want zonder opzegtermijn.

Ook de Duurzame Zuivelketen (DZK) kan nu formeel van start onder de hoede van ZuivelNL. Hiervoor lijkt een bijzondere begroting te bestaan. Jorritsma wil daar echter niets over zeggen. Tot voor kort was de DZK in beheer bij de Nederlandse Zuivelorganisatie en LTO, terwijl ZuivelNL zorgde voor de financiering. NZO heeft de DZK vorig jaar overgedragen, eind oktober 2019 ook formeel/statutair.

Discussie over DZK

Hoe de DZK gaat functioneren onder de hoede van ZuivelNL, is ondertussen ook nog niet helemaal zeker. Er is discussie over taken en ook deelname. Een aantal zuivelbedrijven twijfelt over de vraag of ze wel of geen lid willen blijven van de DZK, omdat de meerwaarde voor hen niet zonder meer duidelijk is. De verwachting is dat daar later deze maand meer duidelijkheid over zal komen.