ZuivelNL heeft € 7 miljoen minder te besteden

ZuivelNL lijkt het dit jaar met zo’n € 7 miljoen minder aan middelen te moeten doen dan vorig jaar.

De brancheorganisatie heeft zo’n € 13 miljoen te besteden, tegenover goed € 20 miljoen vorig jaar. Dit blijkt uit een overzicht van de uitgaven van de organisatie in de laatste jaren. Directeur Janine Luten wel geen commentaar geven en stelt dat de begroting nog niet klaar is.

€ 3 miljoen aan eigen middelen

Begin 2020 had ZuivelNL nog krap € 3 miljoen aan eigen middelen op de balans. Dit bedrag wordt aangevuld met contributies van de melkveehouderij en de zuivelindustrie. De melkveehouderij levert jaarlijks zo’n € 7 miljoen, die zuivelindustrie € 2,8 miljoen. Andere partners doneerden kleinere bijdrages.

In 2016 en 2017 werd ook een overheidssubsidie van bijna € 10 miljoen ontvangen, maar dit hield verband met het Fosfaatreductieplan. De grootste bijdrage aan de begroting werd in 2018 en 2019 geleverd uit een onttrekking van jaarlijks ruim € 10 miljoen aan de reserves.

2014: start met € 36 miljoen

ZuivelNL ging in 2014 van start met een reserve van bijna € 36 miljoen. Dit geld was afkomstig van het inmiddels opgeheven Productschap Zuivel. Daarnaast kwam ruim € 74 miljoen aan contributie binnen, waarvan € 25 miljoen specifiek voor de uitvoering van het fosfaatreductieplan. Achteraf bleek hiervoor minder geld nodig. Daarom werd eind 2019 besloten om zo’n € 11 miljoen terug te sluizen naar melkveehouders.

Bij de uitgaven blijkt dat het meeste geld is besteed aan duurzaamheid. In totaal werd hiervoor € 34 miljoen uitgegeven. Dit liep voor het overgrote deel via de Duurzame Zuivelketen (DZK). Aan diergezondheid werd gedurende 6 jaar tijd ruim € 26 miljoen uitgegeven, voor onder meer de bestijden van IBR/BVD. Aan projecten op het gebied van onderzoek en innovatie werd ruim € 10 miljoen uitgegeven.