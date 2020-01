Twijfels boerengroep BFCB over KoeMonitor

Het borgingsprogramma KoeMonitor voor de melkveehouderij staat volledig onder controle van marktpartijen en voldoet daarmee niet aan de eigen claim van onafhankelijkheid.

Erger nog, het gaat voorbij aan wettelijk verplichte eisen en vervangt die door bovenwettelijke. Ook lijken delen van de regeling in strijd met mededingings- en privacywetgeving. Dit stelt de groep Bezorgde FrieslandCampina Boeren (BFCB) in een brief aan de stichting Geborgde Dierenarts. Een afschrift van deze brief is ook gestuurd naar ZuivelNL, de organisatie die opdracht heeft gegeven voor de ontwikkeling van KoeMonitor en die fungeert als regelinghouder.

Eerder deze week uitte Johanna Fink-Gremmels, voorzitter van de stichting Geborgde Dierenarts, ook al haar zorgen over de databescherming in KoeMonitor.

Gegevens KoeMonitor vrij toegankelijk

BFCB wijst erop dat de KoeMonitor geen privacyreglement kent en dat een grote groep personen onbeperkt toegang heeft tot de verzamelde gegevens, gegevens die bovendien permanent online beschikbaar blijven. Gebleken is bovendien dat studenten van de Utrechtse faculteit Diergeneeskunde en de HAS Dronten in de voorbije jaren kennelijk onbelemmerd konden rondstruinen in de data.

Problemen met veterinair toezicht wellicht niet goed aangepakt

De BFCB-leden gaan verder specifiek in op die situatie bij FrieslandCampina. Die zou het initiatief hebben genomen tot de ontwikkeling van KoeMonitor vanwege problemen met ledenbedrijven die onvoldoende onder veterinair toezicht zouden staan. Daar heeft het Centraal Orgaan Kwaliteitszaken in de Zuivel (COKZ) het bedrijf in 2016 per brief op gewezen, stelt BFCB. Door dit tekortschietende toezicht zou niet zeker zijn dat gecollecteerde melk te allen tijde aan de Europese hygiëneverordening voldoet. Nu is KoeMonitor er wel, maar BFCB suggereert dat daarmee nog onduidelijk is of de problemen uit 2016 dan ook op een goede manier zijn aangepakt.