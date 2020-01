SP wil opheldering over ‘weggegeven’ fosfaatrecht

De fractie van de SP in de Tweede Kamer wil inzicht in de uitgifte van fosfaatrechten aan melkveehouders die niet over de vereiste vergunningen beschikten.

Kamerlid Frank Futselaar heeft naar aanleiding van berichten in De Gelderlander vragen gesteld aan landbouwminister Carola Schouten. Hij wil weten of het klopt dat er miljoenen aan rechten zijn weggegeven aan boeren die daar geen recht op hadden, terwijl andere boeren die wel over vergunningen beschikten, maar niet over dieren, geen rechten kregen toegekend.

Personeelstekort bij NVWA

Futselaar wil weten waarom de Kamer niet is geïnformeerd over deze misstanden en of de fouten een gevolg zijn van personeelstekort bij provincies en de NVWA.