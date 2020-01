RFC beëindigt VLOG-overeenkomst met 84 Friese leden

Reden is dat de productie van VLOG-foliekaasblokken in Workum door een te felle concurrentie niet meer rendeert. Dit in tegenstelling tot de productie van natuurgerijpte kaaswielen met VLOG-melk, zoals die plaatsvindt in Steenderen en Born.

FrieslandCampina beëindigt per 1 juni de VLOG-overeenkomst met 84 Friese ledenbedrijven. Dit heeft de onderneming laten weten aan haar leden. Voor VLOG-melk wordt € 1,00 per 100 kilo extra betaald.

FrieslandCampina is volgens eigen zeggen in november 2017 als eerste Nederlandse zuivelonderneming gestart met de productie van kaas volgens de VLOG-standaard. De afgelopen jaren is het aantal ledenbedrijven dat VLOG-melk levert, gegroeid naar ruim 600.

Minder VLOG-melk nodig

De VLOG-melkstroom is een marktgerichte, bijzondere melkstroom, waarvoor sterk gekeken wordt naar een juiste balans tussen vraag en aanbod, om zo optimale meerwaarde te creëren, zo wordt gemeld. Felle concurrentie en prijsdruk maken dat er in de kaasmakerij in Workum minder VLOG-melk nodig is. Omdat dit ten koste gaat van de rentabiliteit van deze melkstroom, heeft het bestuur van de coöperatie besloten de VLOG-overeenkomst met een aantal bedrijven in Friesland te beëindigen. De betrokken bedrijven zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Frico

De productie van kaaswielen in Steenderen en Born gaat gewoon door. Deze kazen worden onder het merk Frico geproduceerd. VLOG-foliekaasblokken zijn wel een standaard geworden in de Duitse markt, maar voor FrieslandCampina dus niet meer redenerend. Lokale wetgeving beperkt de onderneming bovendien om VLOG-kaas buiten Duitsland af te zetten.

Beëindigen van de overeenkomst is in het belang van de coöperatie

“Omdat we beseffen dat dit besluit verstrekkende gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de betrokken leden, willen we benadrukken dat we voor het nemen van dit besluit uitvoerig verschillende scenario’s en oplossingen hebben overwogen. Desondanks is de conclusie dat het beëindigen van de overeenkomst in het belang is van de onderneming, de coöperatie en de leden-melkveehouders”, zo schrijft het bestuur.

Om VLOG-leden verder te informeren over het genomen besluit worden in de komende weken bijeenkomsten georganiseerd.