Openbaar fosfaatrecht geen EU-plicht

Nederland is niet verplicht de toekenning van fosfaatrechten per begunstigde of per bedrijf openbaar te maken.

De Europese Commissie vereist wel dat staatssteun moet worden geopenbaard, maar dat hoeft bij de fosfaatrechten niet per bedrijf. Dat blijkt uit gegevens waarover Boerderij beschikt.

RVO.nl maakte twee weken geleden aan melkveehouders bekend dat vanaf 15 januari zou worden bekend gemaakt over hoeveel fosfaatrecht bedrijven beschikken. De openbaarmaking zou voortvloeien uit de Meststoffenwet, en zijn gebaseerd op Europese regelgeving.

Commotie

De voorgenomen openbaarmaking leidde direct tot commotie. CDA‘er Jaco Geurts stelde er Kamervragen over en ook SGP‘er Roelof Bisschop verzette zich tegen de voornemens van RVO.nl. Landbouwminister Carola Schouten meldde vorige week dat ze de publicatie van de toekenning van fosfaatrechten per bedrijf vooralsnog uitstelt.

Niet op bedrijfsniveau

Gegevens over staatssteun moeten op basis van Europese regels voor staatssteun openbaar zijn. De regelgeving vereist echter niet dat dat op bedrijfsniveau of per begunstigde gebeurt. Als een lidstaat zelf besluit om de rechten per bedrijf openbaar te maken, dan verzet de Europese Commissie zich daar niet tegen, maar het is geen vereiste.

Geen juridische noodzaak

De Dutch Dairymen Board en Farmers Defence Force waren eerder op basis van een eigen analyse ook tot de conclusie gekomen dat er geen juridische noodzaak is of de fosfaatrechten per bedrijf bekend te maken. Ook LTO Nederland is het oneens met de publicatie van de gegevens.

In de staatssteunbeschikking voor de toekenning van fosfaatrechten legt de Europese Commissie aan Nederland op om op groepsniveau (volgens statische classificatie) de omvang van de steun bekend te maken. De publicatie moet tenminste tien jaar openbaar beschikbaar zijn.

Minder ver dan richtsnoer

De beschikking die de Europese Commissie oplegt aan Nederland gaat minder ver dat de richtsnoer voor staatssteun ten behoeve van milieu en energie. Daarin staat wel dat de vorm en het bedrag van de steun voor elke begunstigde openbaar moet worden gemaakt. Daar is echter een uitzondering op mogelijk als de individuele steun minder bedraagt dan € 500.000.