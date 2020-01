Nettowinst MTC-leden 1,68 cent per kilo melk

Leden van de coöperatieve Milk Trading Company (MTC) hebben voor de in 2019 af te dekken kilo’s melk een nettoresultaat van 1,68 cent per kilo melk gerealiseerd. Dat zegt bestuurslid Niek Groot Wassink.

Dit bedrag krijgen de leden bovenop het ontvangen melkgeld van hun melkfabriek voor het door hun afgesproken volume melk. Alle gemaakte kosten voor deelname zijn volgens Groot Wassink in genoemd resultaat verrekend.

Aantal leden verdubbeld

Doel van de MTC is het afdekken van prijsvolatiliteitsrisico’s op termijnmarkten. De organisatie wordt daarbij ondersteunt door DLV Advies. De belangstelling voor dit instrument neemt volgens MTC toe. Het aantal leden en het volume van de af te dekken kilo’s melk is ten opzichte van 2019 verdubbeld. Eind 2019 telde de MTC in Nederland 79 leden die hun melkprijs voor in totaal 14 miljoen kilo lieten afdekken op de termijnmarkt. Afgelopen jaar gebeurde dit voor prijzen tussen de 37,4 en 38,2 cent per kilo melk, zo legt Groot Wassink uit.

Nieuwe informatiebijeenkomsten

Ook voor 2020 is de melkprijs volgens de organisatie al grotendeels afgedekt voor prijzen rond hetzelfde niveau als in 2019. Het volume af te dekken melk is flink toegenomen naar 25 miljoen kilo. In het najaar worden voor belangstellenden nieuwe informatiebijeenkomsten georganiseerd over de MTC. Nieuwe leden kunnen vervolgens vanaf 1 januari 2021 de melkprijs van een deel van hun productie laten afdekken op de termijnmarkt.

België

In België timmert MTC al langer (vanaf 2017) aan de weg. Daar wordt dit jaar de melkprijs voor een volume van 45 miljoen kilo melk vastgezet op de termijnmarkt. Vorig jaar ging het in België nog om een volume van 25 miljoen kilo melk.