Nederlandse melkproductie daalde in 2019

De Nederlandse melkaanvoer kwam in 2019 uit op 13,79 miljoen ton. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dat is lichte daling ten opzichte van 2018, toen 13,88 miljoen ton werd geproduceerd.

Het is het derde jaar op rij dat de Nederlandse melkveehouderij minder melk produceert dan het voorgaande jaar. Hoewel de productie in 2019 nog wel ruim boven die van 2015 (afschaffing melkquotum) lag, wordt de dalende trend dus wel doorgezet.

Vooral eerste jaarhelft minder productie

Dat de melkproductie vorig jaar achterbleef bij 2018, is voornamelijk het gevolg van de eerste helft van het jaar. Tot en met juli werd in 2019 iedere maand minder geproduceerd dan een jaar eerder. Van augustus tot en met december lag de productie iedere maand hoger dan in dezelfde maand in 2018. Vooral in november en december werd duidelijk meer melk geproduceerd.

Een verklaring voor de lagere productiecijfers uit de eerste helft van het jaar kan worden gezocht in de fosfaatreductieplannen. Melkveehouders die geen fosfaatrechten wilden of konden bijkopen of -leasen, melkten met de rem erop in 2018 om te voorkomen dat ze teveel zouden produceren. Ze hadden vervolgens tijd nodig om de productie weer op het gewenste volume te krijgen.

Meer vet geproduceerd

Hoewel er dus minder melk werd geproduceerd in 2019, ging de vetproductie juist wel omhoog. In totaal werd ruim 607.000 melkvet geproduceerd. Dat komt neer op een vetgehalte van 4,42%. In de wintermaanden was het vetgehalte hoger dan in de zomerperiode. In november en december was het vetgehalte zelfs 4,57%. Het hoogste vetgehalte sinds december 2016.