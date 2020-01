Milcobel sluit jaar af met extra melkgeld

Milcobel heeft de voorschotprijs over de maand december met € 1,56 verhoogd naar € 35,21 per 100 kilo.

Dit is de kale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo, ex btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL.

De 3 maanden hiervoor bleef de melkprijs stabiel op € 33,65 per 100 kilo. Over het hele jaar komt de gemiddelde melkprijs uit op € 33,70 per 100 kilo. Dat is 53 cent per 100 kilo minder dan gemiddeld over 2018. Hier bovenop is nog een kleine toeslag mogelijk voor weidegang.

Lage melkprijs leidde tot ontslag CEO Koopmans

De lage melkprijs over geheel 2019 was voor de raad van bestuur een van de voornaamste aanleidingen om CEO Peter Koopmans naar huis te sturen. Wat de Milcobel-leden vooral zeer deed, was dat hun coöperatie over de laatste 12 maanden € 1,60 per 100 kilo minder betaalde.

Meer nog, volgens de Belgische Boerenbond heeft LDA zelfs de voorbije 3 jaar meer betaald dan Milcobel, maar spande 2019 de kroon qua verschil in uitbetaling.

Afgelopen jaar versloeg LDA, met een veel eenvoudiger productpakket, het grotere Milcobel, dat ook nog eens veel meer heeft geïnvesteerd in verdere verwerking.

Tijdelijke opvolger

Met de prijsverhoging over december heeft de raad van bestuur van Milcobel geprobeerd iets van het uitbetalingsverschil weg te nemen. Naar verwachting volgt er binnenkort een mededeling over een tijdelijke opvolger voor Koopmans.