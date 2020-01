Mestnormen melkvee nog niet aangepast

Excretieforfaits voor melkvee worden nog niet aangepast. Dat heeft landbouwminister Schouten besloten.

Vorig jaar werd een voorstel voor het actualiseren van de forfaitaire mestproductienormen gedaan, omdat de normen een aantal jaar niet geactualiseerd waren.

Schouten voegde daaraan toe dat de aanpassing alleen doorgevoerd zou worden als het aantal fosfaatrechten dat in de markt is onder het fosfaatplafond voor melkveehouderij zou zijn. Dat is nog niet het geval. "Zolang dit het geval is, is niet geborgd dat de productie van fosfaat het sectorplafond niet kan overschrijden en is er bovendien een reëel risico dat actualisatie van de forfaits leidt tot overschrijding van het stikstofplafond”, aldus Schouten in een toelichting op de aanpassing van de meststoffenwet. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verwacht over enkele weken een overzicht te kunnen geven over het aantal fosfaatrechten dat in de markt is.

In de voorgestelde nieuwe normen zou de gemiddelde stikstof- en fosfaatproductie per melkkoe iets lager worden, waardoor iets minder fosfaatrechten nodig zijn. Daarnaast werd de tabel met stikstof- en fosfaatnormen voor melkvee uitgebreid met normen voor laagproductieve – en hoogproductieve koeien.

Onrust door actualisatie mestnormen

De actualisatie van de mestnormen heeft veel onrust veroorzaakt. Naast de verlaging van de gemiddelde hoeveelheid stikstof en fosfaat voor melkvee werden ook nieuwe excretieforfaits voor vleesvee en biologisch gehouden dieren voorgesteld. Ook zou de gemiddelde melkproductie en het gemiddelde ureumgehalte van melkkoeien van zelfzuivelaars worden aangepast. Op de voorstellen kwamen meer dan 400 reacties. Met name op een voorstel voor een nieuwe categorie-indeling voor vleesvee kwam veel kritiek.Schouten liet in reactie daarop al weten de actualisatie van de normen voor vleesvee, hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologisch vee voorlopig uit te stellen. Daar komt nu de actualisatie van de melkveenormen bij.

De actualisatie van de normen voor biologisch gehouden schapen en geiten gaat wel door.