LTO: eiwiteis is sectordoel, geen bedrijfsdoel

De eis dat de melkveehouderij 65% van het benodigde eiwit van eigen land moet halen, moet een sectordoel zijn en geen bedrijfsdoel.

Dit zegt voorzitter Wil Meulenbroeks van de LTO vakgroep melkveehouderij. De 65%-eis is opgenomen in het Advies grondgebonden melkveehouderij uit 2018. Het doel moet zijn bereikt in 2040. Uit het advies en ook in de interpretatie die de zuivel eraan geeft, kan worden opgemaakt dat elk melkveebedrijf dan 65% van het benodigde eiwit van eigen grond moet halen. Op sommige plaatsen staat het ook letterlijk zo.

Motiverend voor iedereen

Van dit laatste neemt de vakgroep melkveehouderij afstand. Meulenbroeks: “We hebben er uitgebreid over gediscussieerd in de vakgroep en vinden dat het een sectordoel moet zijn.” Volgens de vakgroepvoorzitter is deze keuze motiverend voor iedereen. “Als je zegt dat je een beweging van 40 naar 45% eiwit van eigen land even belangrijk vindt als een beweging van 60 naar 65%, spreek je iedereen aan. Het gaat om de beweging”, legt Meulenbroeks uit. “Als je zegt: elk bedrijf moet naar minstens 65% eiwit van eigen land, denk je dan dat degene die nog maar op 30 of 40% zit ooit iets gaat doen?”

Grond dicht bij het bedrijf

De vakgroep melkveehouderij wil diverse instrumenten inzetten om de gewenste beweging op gang te krijgen. Een heel belangrijke is kavelruil. Doel daarvan zou dan moeten zijn om meer grond dicht bij het bedrijf te krijgen. Ook het directe financiële belang daarvan moet niet worden onderschat, stelt de vakgroepvoorzitter. Berekeningen hebben volgens hem aangetoond dat een hectare huiskavel jaarlijks tot € 400 meer oplevert dan een hectare veldkavel.