Hochwald Nederland heeft voor de achtste maand op rij de melkprijs (nu voor december) gelijk gehouden.

Leveranciers ontvangen een kale melkprijs van € 33,93 en een maximale melkprijs van € 36,23. Dit bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL en ex btw.

Gemiddeld over het hele jaar betaalt Hochwald een kale melkprijs uit van € 34,22 per 100 kilo. De maximale melkprijs bedraagt € 36,52. Dat is € 1,09 minder dan betaald werd over 2018.