FrieslandCampina gaat deel ledenobligaties-vrij aflossen

FrieslandCampina gaat € 72 miljoen aan ledenobligaties-vrij aflossen uit eigen middelen om de liquiditeit in de interne obligatiemarkt te garanderen.

Daardoor daalt het eigen vermogen. Daarom onderzoekt het bedrijf het andere financieringsvormen waarmee het bedrijf in het eerste kwartaal naar buiten zal komen. De zuivelonderneming verwacht dat op de handelsdag in februari op de interne markt voor ongeveer € 30 miljoen aanbod van ledenobligaties-vrij. Deze komen van leden die eind 2019 via de DMF-vertrekregeling afscheid namen. Deze € 30 miljoen aan obligaties-vrij lost de onderneming uit contanten af.

Oplossing voor huidige situatie

Daarnaast is besloten om een bedrag van rond de € 42 miljoen aan ledenobligaties-vrij af te lossen die door marktmeester en liquiditeitsverschaffer Rabobank worden gehouden. Daarmee is er weer € 50 miljoen liquiditeit volledig beschikbaar voor opkoop van door overige leden aangeboden obligaties-vrij. “Hoewel FrieslandCampina geen verplichting heeft om de ledenobligaties-vrij af te lossen of terug te kopen, wil de onderneming wel een oplossing bieden voor de huidige situatie”, aldus het bericht aan de leden op Melkweb. Die situatie licht het later toe: “Op het moment dat de liquiditeitsfaciliteit vol is, kunnen leden niet meer met elkaar handelen in ledenobligaties.”

Tussenoplossing

FrieslandCampina ziet deze stap als een tussenoplossing. Het wil in de komende maanden de liquiditeit op de interne obligatiemarkt verzekeren maar ook de eigen vermogenspositie van de onderneming op peil houden. Die daalt door het zelf aflossen van de obligaties. Daarom onderzoekt het bedrijf nieuwe financieringsvormen.

Medeauteur: Jan Willem Veldman